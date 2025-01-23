УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Авіотехніків не чіпатимуть КИЇВ. – В Україні виникла дискусія через інформацію про примусове переведення на фронт військовослужбовців, що служать в авіотехнічних підрозділах Повітряних сил. Керівництво Генштабу ЗСУ частково підтвердило цей факт, однак зазначило, що дефіцитних кадрів таке переведення не стосується. Президент Володимир Зеленський 14 січня заявив, що доручив не зменшувати склад фахівців Повітряних сил. Головком...