Україна на третьому році війни

Силами безпеки та оборони Украї­ни протягом третього року війни вдалося втримати шалений натиск воєнної армади противника, завдати йому великих втрат. Отже, за 363 дні 2024 року українські ліквідували 424,190 загарбників. Для порівняння, у маштабах країни-аґресорки це відповідає населенню таких суб’єктів „федерації“, як Республіка Алтай, Магадан­ська область, Чукотський та Ямало-Ненецький автономні округи разом узяті. Якщо середній...