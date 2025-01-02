Україна на третьому році війни

Силами безпеки та оборони України протягом третього року війни вдалося втримати шалений натиск воєнної армади противника, завдати йому великих втрат. Отже, за 363 дні 2024 року українські ліквідували 424,190 загарбників. Для порівняння, у маштабах країни-аґресорки це відповідає населенню таких суб’єктів „федерації“, як Республіка Алтай, Магаданська область, Чукотський та Ямало-Ненецький автономні округи разом узяті. Якщо середній...
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