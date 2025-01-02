Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Україна на третьому році війни

By 4 Mins Read

Силами безпеки та оборони Украї­ни протягом третього року війни вдалося втримати шалений натиск воєнної армади противника, завдати йому великих втрат. Отже, за 363 дні 2024 року українські ліквідували 424,190 загарбників. Для порівняння, у маштабах країни-аґресорки це відповідає населенню таких суб’єктів „федерації“, як Республіка Алтай, Магадан­ська область, Чукотський та Ямало-Ненецький автономні округи разом узяті. Якщо середній...


Already a member? Log in here

Related Posts