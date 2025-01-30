„Українські дні“ у Вашінґтоні

Український конґресовий комітет Америки (УККА) проведе 24-25 лютого у Конґресі США захід з адвокації на користь України – „Українські дні“ („Ukrainian Days“). Про це повідомив Світовий конґрес українців (СКУ). Основна мета – продовжити просувати нагальні інтереси України, зокре­ма домогтися розширення санкцій проти Росії, визнання Росії державою-спонзором тероризму, підвищити обізнаність про воєнні злочини Росії, включаючи викрадення...