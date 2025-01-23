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Українці Кіпру незмінно з Україною

By 4 Mins Read

Ксенія Мухортова (зліва) і Людмила Островська. ЛІМАСОЛ, Кіпр. – Товариство Українсько-кіпрської дружби“ (Community of Ukrainian-Cypriot Friendship) видало особливий календар на 2025-2026 роки – „Краса України“ (Beauty of Ukraine). „Цей календар призначений не тільки для українців, – говорить ініціяторка випуску, голова Товариства Ксенія Мухортова. – Це ідеальний подарунок і для іноземних друзів. Ми даруємо його дипломатам...


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