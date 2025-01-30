У Чернівцях допомагають захисникам

Давид Куриш (ліворуч) отримує відзнаку від Голов­нокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. (Фото: Чернівецька обласна військова адміністрація) ЧЕРНІВЦІ. – Воїни, які проходять реабілітацію в Чернівецькій області, завдяки „Укрзалізниці“ здійснили екскурсію на ретро-потязі. Вони подорожували старовинним потягом з Чернівців до Лужан, а згодом продовжили спілкування під час благодійної вечері. Проєкт „Мандротерапія“ обласна військова адміністрація створила минулого року. За...