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Арешт генералів і полковника

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КИЇВ. – Правоохоронці висунули обвинувачення і домоглися арешту чотирьох експредставників вищого військового командування ЗСУ. Йдеться про колишнього командувача військ Територіяльної оборони (ТрО), генерала Юрія Галушкіна, колишнього командира 125-ої окремої бриґади ТрО генерала Артура Горбенка і комбата 415-го стрілецького батальйону 23-ої окремої механізованої бриґади полковника Іллю Лапіна. Крім того, під кримінальним переслідуванням опинився колишній командир 155-ої...


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