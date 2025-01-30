Арешт генералів і полковника

КИЇВ. – Правоохоронці висунули обвинувачення і домоглися арешту чотирьох експредставників вищого військового командування ЗСУ. Йдеться про колишнього командувача військ Територіяльної оборони (ТрО), генерала Юрія Галушкіна, колишнього командира 125-ої окремої бриґади ТрО генерала Артура Горбенка і комбата 415-го стрілецького батальйону 23-ої окремої механізованої бриґади полковника Іллю Лапіна. Крім того, під кримінальним переслідуванням опинився колишній командир 155-ої...