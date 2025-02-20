Авто швидкої допомоги від Ізраїлю

Ізраїльські волонтери в Нідерляндах. 10 лютого 2025 року, здолавши майже три тисячі кілометрів від Нідерляндів до України, автомобіль швидкої допомоги дістався селища Братське, що у Вознесенському районі Миколаївської области. Заступниця голови селищної ради Наталя Беньковська передала цей автомобіль колективу Територіяльного центру соціяльного обслуговування Братської селищної ради, який вже давно потребував подібного транспортного засобу для допомоги...
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