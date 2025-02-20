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АМЕРИКА І СВІТ

By 6 Mins Read

Арабські країни написали листа до США КАЇР. – П’ять арабських міністрів закордонних справ і палестинський високопосадовець 3 лютого вислали спільного листа до Державного секретаря США Марка Рубіо, закликаючи США підтримати дводержавну розв’язку ізраїльсько-палестинського конфлікту та відкидаючи пропозицію Президента США Дональда Трампа, щоб жителів Смуги Ґаза переселити в яке-небудь інше місце на Близькому Сході. „Палестинці не...


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