Бойові дії в Україні від 7 до 19 лютого

• У місті Долгопрудний Московської области 7 лютого в результаті вибуху знищені два новітні радіолокаційні комплекси „Валдай“, призначені для цілодобового автоматичного виявлення безпілотників і протидії їм. • 10 лютого дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, який є важливим елементом військової інфраструктури Росії. • 10 лютого бійці батальйону безпілотних систем VORON вивісили український прапор...
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