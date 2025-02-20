Бойові дії в Україні від 7 до 19 лютого

• У місті Долгопрудний Москов­ської области 7 лютого в результаті вибуху знищені два новітні радіолокаційні комплекси „Валдай“, призначені для цілодобового автоматичного виявлення безпілотників і протидії їм. • 10 лютого дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, який є важливим елементом військової інфраструктури Росії. • 10 лютого бійці батальйону без­пілотних систем VORON вивісили український прапор...