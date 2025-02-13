Бойові дії в Україні з 3 по 11 лютого

• 3 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів збройних сил РФ у районі Новоіванівки в Курській області. Це призвело до суттєвих втрат ворога. • 3 лютого Сили оборони вразили Волгоградський нафтопереробний завод (НПЗ) („Лукойл-Волго­граднафтопереробка“) та Астра­ханський газопереробний завод, які є виробниками великої кількости пального для російської армії. •...