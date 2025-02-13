Біль правди життя – на кіноекрані

Кадр із фільму „Коли співають мертві“. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. – У кінотеатрі ім. Т. Шевченка відбулась прем’єра художньої короткометражної стрічки „Коли співають мертві“ про трагічні події 1950-их років на теренах Поділля, боротьбу ОУН-УПА проти московщини і розправу репресивних радянських відомств над українськими патріотами. Прем’єрний показ відбувся напередодні Дня Соборнос­ти України і став переконливим свідченням історичної тяглости боротьби...