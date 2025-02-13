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Ветерани стануть лідерами громад

By 1 Min Read

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Громадська організація  „Мобільна волонтерська група“ за підтримки European Endowment For Democracy  розпочинає у Кропивницькому проєкт „Школа громадської участи“. Це нова освітня ініціятива, спрямована на підтримку ветеранів та ветеранок, а також членів їхніх родин у процесі розвитку лідерських якостей, соціяльних ініціятив і просування демократичних цінностей у суспільстві. Ідея проєкту полягає в тому, щоб дати...


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