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Відзначили 50-річчя відділення УККА

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Відзначення 50-річчя відділення Українського конґресового комітету Америки. (Фото: УККА, СКУ) ЧИКАҐО. – Відділення Ілиной Українського конґресового комітету Америки (УККА) відзначило 50-річчя свого заснування. Привітати організацію зібралися політики, місцеві конґресмени, дипломати, активісти, а також українські захисники. До події долучилися голова відділення Ілиной УККА Марія Дмитрів-Капен­як, конґресмени Майкл Квіґлі та Денні Девіс, представники української громади Чикаґо та...


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