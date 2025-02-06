Відзначили 50-річчя відділення УККА

Відзначення 50-річчя відділення Українського конґресового комітету Америки. (Фото: УККА, СКУ) ЧИКАҐО. – Відділення Ілиной Українського конґресового комітету Америки (УККА) відзначило 50-річчя свого заснування. Привітати організацію зібралися політики, місцеві конґресмени, дипломати, активісти, а також українські захисники. До події долучилися голова відділення Ілиной УККА Марія Дмитрів-Капен­як, конґресмени Майкл Квіґлі та Денні Девіс, представники української громади Чикаґо та...