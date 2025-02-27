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Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію

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НЮ-ЙОРК. – Генеральна асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни „Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні“.  За проголосували 93 країни, проти – 18, утрималися – 65. У тексті, який підтримала більшість демократичних країн, вказано, що „повномаштабне вторгнення РФ в Україну триває вже три роки“ та має „руйнівні й довгострокові...


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