Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію

НЮ-ЙОРК. – Генеральна асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни „Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні“. За проголосували 93 країни, проти – 18, утрималися – 65. У тексті, який підтримала більшість демократичних країн, вказано, що „повномаштабне вторгнення РФ в Україну триває вже три роки“ та має „руйнівні й довгострокові...