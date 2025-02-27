Глава УГКЦ Святослав Шевчук відвідав США

Глава Української греко-католицької церкви Свя­тослав на службі в соборі Пресвятої Родини у Вашінґтоні 17 лютого 2025 року. (Фото: Голос Америки) ФІЛЯДЕЛЬФІЯ/ВАШІНҐТОН – Блаженніший Свя­тослав, Отець і Глава Української Греко-Като­лицької Церкви (УГКЦ), каже, що, плануючи свій душпастирську візиту до Сполучених Штатів, не міг уявити, що він збігатиметься з одним із найбільш турбулентних періодів у відносинах між...