Дипломати сприятимуть розмінуванню України

Дипломати на полігоні. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 10 лютого дипломатична місія у складі представників посольств Швайцарії, Австрії та Польщі завітала до Кіровоградського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій. Радник з питань безпеки Посольства Швайцарської конфедерації Олаф-Філіп Нідерберґ, радник з питань оборони Республіки Австрія Ґеорґ Діалер та заступник радника з питань оборони Республіки Польща Бартош-Адам Вятшик взяли участь...
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