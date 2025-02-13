Дипломати сприятимуть розмінуванню України

Дипломати на полігоні. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 10 лютого дипломатична місія у складі представників посольств Швайцарії, Австрії та Польщі завітала до Кіро­воградського гарнізону Дер­жавної служби з надзвичайних ситуацій. Радник з питань безпеки Посоль­ства Швай­цар­ської конфедерації Олаф-Філіп Нідерберґ, радник з питань оборони Республіки Австрія Ґеорґ Діалер та заступник радника з питань оборони Респуб­ліки Польща Бартош-Адам Вятшик взяли участь...