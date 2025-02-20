Допомогу отримали прийомні родини

Представники влади і духовенства з прийомною родиною Пластунів у новому будинку. КОЛОМИЯ. – Наприкінці 2024 року міський голова Коломиї Богдан Станіславський відвідав на фронті воїнів 10-ої гірсько-штурмової бриґади „Едельвейс“. Він подякував за сумлінну службу і вручив захисникам та командиру бриґади, Герою України Роману Дармограю відзнаки. Також від Коломийської громади і депутатського корпусу він передав для...