„Капсула часу“. ЧЕРКАСИ. – В третю річницю повномаштабного вторгнення Росії у Черкасах заклали „Капсулу часу“ нащадкам на об’єкті, де триває ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Разом із заступницею міського голови Мариною Гаркавою, яка курує соціяльний напрямок, депутатами міської ради, жителями мікрорайону, молоддю, військовими люди вшанували героїзм покоління, яке протистоїть аґресорові в російсько-українській війні,...
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