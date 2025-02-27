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Заклали „Капсулу часу“ нащадкам

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„Капсула часу“. ЧЕРКАСИ. – В третю річницю повномаштабного вторгнення Росії у Черкасах заклали „Капсулу часу“ нащадкам на об’єкті, де триває ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Разом із заступницею міського голови Мариною Гаркавою, яка курує соціяльний напрямок, депутатами міської ради, жителями мікрорайону, молод­дю, військовими  люди вшанували героїзм поко­ління, яке протистоїть аґресорові в російсько-україн­ській війні,...


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