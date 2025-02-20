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Заморожено програму U4U

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ВАШІНҐТОН. – Адміністрація Президента США Дональда Трампа зупинила розгляд усіх гуманітарних іміґраційних заяв, поданих громадянами України, а також кількох країн Латинської Америки. Про це повідомляє CBS News із посиланням на текст службової записки Служби громадянства та іміґрації США (USCIS). За даними видання, таке рішення ухвалене через „підозри в шахрайстві та загрозі національній безпеці“. Заморожування стосується...


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