Засідання UDCG у форматі „Рамштайн“

Міністер оборони України Рустем Умеров та міністер оборони США Піт Геґсет (Фото: Міноборони України / Telegram) БРЮСЕЛЬ. – 12 лютого почалося засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі „Рамштайн“. Це важливий етап у зміцненні обороноздатности України та координації подальших дій союзників. Вперше засідання очолює Державний секретар з питань оборони Британії Джон Гілі....
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