Засідання UDCG у форматі „Рамштайн“

Міністер оборони України Рустем Умеров та мініс­тер оборони США Піт Геґсет (Фото: Міноборони України / Telegram) БРЮСЕЛЬ. – 12 лютого почалося засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі „Рамштайн“. Це важливий етап у зміцненні обороноздатности України та координації подальших дій союзників. Вперше засідання очолює Держав­ний секретар з питань оборони Британії Джон Гілі....