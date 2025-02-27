Зеленський має право бути президентом

КИЇВ. – Депутати Верховної Ради 25 лютого проголосували за постанову щодо підтримки демократії в Україні в умовах аґресії РФ. У постанові парлямент України наголошує, що Президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно з частиною першою ст. 108 Конституції України. Законодавчою ініціятивою пропонувалося також затвердити заяву парляменту,...