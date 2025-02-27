Зустрічі з воїнами та волонтерами

У волонтерському осередку „Єднаймося небайдужі“. ТЕРНОПІЛЬ. – Благодійний фонд „Ство­рені перемагати“ разом з керівницею Майєю Юркевич провів у місті патріотичний захід „Історії героїв, які серед нас“. На зустріч з тернопільцями прийшли журналісти, волонтери, військові, щоб поділитися уроками людяности та жертовної праці для фронту, зворушливими історіями про захисників. На зустрічі виступив морський піхотинець, ветеран війни Генадій...