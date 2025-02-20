Канада допоможе у розмінуванні України

ОТТАВА – Канада направить 15 млн канадських дол. (близько 11,7 млн дол. США) на проведення робіт із розмінування України. “Канада виділить 15 млн дол. на фінансування проєкту “Іноваційна протимінна діяльність для відновлення громад в Україні” в рамках Українського фонду відновлення громад, щоб допомогти посилити національний потенціал України у протимінній діяльності, зменшити загрозу вибухонебезпечних боєприпасів та...