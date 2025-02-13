Кара знайшла ката

Капітан Констянтин Нагайко В Росії вбитий капітан Констянтин Нагайко, причетний до обстрілу села Гроза у Харківській області 5 жовтня 2023 року. Тоді загинуло 59 людей. „Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бриґади ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко, причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема, вбивства 59 цивільних українців у селі...