Крути 1918 і 2022

На початку січня 1918 року, коли на Київ прямувала армія Муравйова, газета „Нова Рада“ повідомила про створення студентського куреня Січових стрільців. На зборах Українського народного університету ухвалили резолюцію: „Всі без виїмку студенти вступають в протягу трьох найближчих днів в курінь. Товариші, які не коряться постановам зборів, підлягають загальнотовариському бойкоту“. За декілька днів опублікували заклик від...