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Крути 1918 і 2022

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На початку січня 1918 року, коли на Київ прямувала армія Муравйова, газета „Нова Рада“ повідомила про створення студентського куреня Січових стрільців. На зборах Українського народного університету ухвалили резолюцію: „Всі без виїмку студенти вступають в протягу трьох найближчих днів в курінь. Товариші, які не коряться постановам зборів, підлягають загальнотовариському бойкоту“. За декілька днів опублікували заклик від...


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