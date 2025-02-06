Кіпр підтримує Україну

Людмила Островська і Надзвичайний і повноважний посол України у Республіці Кіпр Руслан Нім­чин­ський. НІКОСІЯ, Кіпр. – Про допомогу і підтримку острівної держави, спільні українсько-кіпрські проєкти, співпрацю з українською громадою розмовляємо з Надзвичайним і повноважним послом України у Республіці Кіпр Русланом Німчинським. – Українсько-кіпрські відносини традиційно є дружніми, – каже Р. Німчинський. – У перший же...