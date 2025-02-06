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Кіпр підтримує Україну

By 7 Mins Read

Людмила Островська і Надзвичайний і повноважний посол України у Республіці Кіпр Руслан Нім­чин­ський. НІКОСІЯ, Кіпр. – Про допомогу і підтримку острівної держави, спільні українсько-кіпрські проєкти, співпрацю з українською громадою розмовляємо з Надзвичайним і повноважним послом України у Республіці Кіпр Русланом Німчинським. – Українсько-кіпрські відносини традиційно є дружніми, – каже Р. Німчинський. – У перший же...


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