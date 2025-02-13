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Нові числа часопису письменників Черкащини „Холодний Яр”

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Катерина Вербівська представляє часописи і власну книжку віршів для дітей. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 31 січня в Центральній міській бібліотеці ім. Олени Журливої відбулася презентація двох чисел літературно-художнього видання обласної організації  Національної спілки письменників України „Холодний яр” за 2024 рік.  Часописи представила заступниця голови організації Катерина Вербів­ська.  До розмови по скайпу доєдналася...


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