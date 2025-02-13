Нові числа часопису письменників Черкащини „Холодний Яр”

Катерина Вербівська представляє часописи і власну книжку віршів для дітей. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 31 січня в Центральній міській бібліотеці ім. Олени Журливої відбулася презентація двох чисел літературно-художнього видання обласної організації Національної спілки письменників України „Холодний яр” за 2024 рік. Часописи представила заступниця голови організації Катерина Вербів­ська. До розмови по скайпу доєдналася...