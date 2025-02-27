Учасники онлайн-засідання G7 Лідери країн „Групи семи“ (G7) 24 лютого провели онлайн-засідання за участю України під головуванням Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. У заході взяли участь президенти США Дональд Трамп, Франції Емманюель Макрон, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Джорджа Мелоні, Канади Джастін Трюдо, Японії Шігеру Ішіба, президентка Европейської комісії Урсула фон...
Previous ArticleПленарне засідання „Підтримуй Україну“
Next Article Вшанували пам’ять загиблих воїнів