Переговори про мінеральні ресурси

КИЇВ. – Команди з України і США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінеральні ресурси, повідомила 24 лютого віцепрем’єрка з питань европейської і евроатлантичної інтеґрації-міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. „Переговори були дуже конструктивними, майже всі ключові деталі узгоджені. Ми прагнемо швидко завершити це, щоб приступити до підписання. Ми сподіваємося, що лідери США й...
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