Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Пленарне засідання „Підтримуй Україну“

By 2 Mins Read

Учасники пленарного засідання „Підтримуй Україну“. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 24 лютого у день третіх роковин повномаштабного російського вторгнення під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося пленарне засідання „Підтримуй Україну“. У ньому узяли участь понад 40 глав держав та урядів, інституцій Европейського Союзу та міжнародних організацій. Зокрема, до Києва приїхали президенти Фінляндії Александр Стубб,...


Already a member? Log in here

Related Posts