Учасники пленарного засідання „Підтримуй Україну“. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 24 лютого у день третіх роковин повномаштабного російського вторгнення під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося пленарне засідання „Підтримуй Україну“. У ньому узяли участь понад 40 глав держав та урядів, інституцій Европейського Союзу та міжнародних організацій. Зокрема, до Києва приїхали президенти Фінляндії Александр Стубб,...