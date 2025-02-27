Учасники пленарного засідання „Підтримуй Україну“. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 24 лютого у день третіх роковин повномаштабного російського вторгнення під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося пленарне засідання „Підтримуй Україну“. У ньому узяли участь понад 40 глав держав та урядів, інституцій Европейського Союзу та міжнародних організацій. Зокрема, до Києва приїхали президенти Фінляндії Александр Стубб,...
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