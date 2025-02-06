Подарунки від Спілки української молоді

Благодійне свято у Спілці української молоді в Тернополі. ТЕРНОПІЛЬ. – Представники Спілки української молоді з Еспанії та Канади передали до Тернополя подарунки для дітей захисників. Під час благодійної акції „Теплом зігріємо серця“ тернопільські сумівці підтримали 170 юних українців і подарували їм канцтовари, іграшки, солодощі, одяг. Серед родин воїнів є також члени СУМ. Координаторка заходу, сумівка...