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Подарунки від Спілки української молоді

By Updated:2 Mins Read

Благодійне свято у Спілці української молоді в Тернополі. ТЕРНОПІЛЬ. – Представники Спілки української молоді з Еспанії та Канади передали до Тернополя подарунки для дітей захисників. Під час благодійної акції „Теплом зігріємо серця“ тернопільські сумівці підтримали 170 юних українців і подарували їм канцтовари, іграшки, солодощі, одяг. Серед родин воїнів є також члени СУМ. Координаторка заходу, сумівка...


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