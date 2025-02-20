Санкції проти Петра Порошенка

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Петра Порошенка. Рішення про це напередодні ухвалила Рада нацбезпеки та оборони, яку він очолює. Також у пакеті санкції є бізнесмени Ігор Коломойський, Генадій Боголюбов, Костянтин Жеваго та ексдепутат Ради Віктор Медведчук. Серед цих осіб тільки П. Порошенко зараз перебуває в Україні на волі, І. Коломойський...