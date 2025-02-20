Справа переслідування дослідників Голодомору

„Свобода“ 6 лютого у публікації „Ще раз про жертви Голодомору“ розповіла про політичні переслідування дослідників Голодомору. Нижче вміщено повідомлення „України молодої“ про дальший розвиток цієї справи. Державне бюро розслідувань (ДБР) 31 січня 2025 року відкрило кримінальну справу відносно екс-міністра культури Олександра Ткаченка та екс-голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича, які організували політичні переслідування дослідників...