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Сухі борщі для українських воїнів

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Благодійна акція на бульварі графа Олексія Боб­рин­ського. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 26 січня на бульварі графа Олексія Бобринського відбувся перший цьогорічний благодійний захід юних волонтерів гурту „Співоча молодь”. Головне гасло акції – „Дякуємо воїнам за Новий рік!”. До неї долучилися також місцеві активісти спілки „Молоді черкасці”, Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих...


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