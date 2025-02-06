Сухі борщі для українських воїнів

Благодійна акція на бульварі графа Олексія Боб­рин­ського. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 26 січня на бульварі графа Олексія Бобринського відбувся перший цьогорічний благодійний захід юних волонтерів гурту „Співоча молодь”. Головне гасло акції – „Дякуємо воїнам за Новий рік!”. До неї долучилися також місцеві активісти спілки „Молоді черкасці”, Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих...