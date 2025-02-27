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„Сільський господар“ відзначатиме 100-річчя

By 3 Mins Read

Нинішні творці часопису „Сільський господар“ (зліва): Ярослав Стареправо, Ольга Котульська, Ірина Скасків, Богдан Новосядлий, Ганна Макух, Іван Котульський, Марія Майданюк, Зоряна Деркач. (Фото: Руслан Жиров) Всеукраїнське видання „Сільський  господар“, найпопулярніша газета тернопільського краю, відзначатиме своє 100-річчя. Головний редактор газети заслужений журналіст України Богдан Новосядлий, розповідаючи про історію витоків, наголосив, що фундамент літопису довжиною у 100...


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