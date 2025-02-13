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Телефонна розмова президентів США і України

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Президент України Володимир Зелен­ський під час розмови з Прези­ден­том США Дональ­дом Трампом. (Фото: Офіційне інтернет-пред­с­тав­ництво Президента України) Президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів телефонну розмову з Президентом Спо­лу­чених Штатів Америки Дональ­дом Трампом. Лідери обговорили можливості досягнення миру, готовність працювати разом заради цього на рівні команд, а також українські технологічні можливості, зокрема дрони та інші...


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