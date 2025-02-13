Телефонна розмова президентів США і України

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з Президентом США Дональдом Трампом. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) Президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Лідери обговорили можливості досягнення миру, готовність працювати разом заради цього на рівні команд, а також українські технологічні можливості, зокрема дрони та інші...
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