Телефонна розмова президентів США і України

Президент України Володимир Зелен­ський під час розмови з Прези­ден­том США Дональ­дом Трампом. (Фото: Офіційне інтернет-пред­с­тав­ництво Президента України) Президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів телефонну розмову з Президентом Спо­лу­чених Штатів Америки Дональ­дом Трампом. Лідери обговорили можливості досягнення миру, готовність працювати разом заради цього на рівні команд, а також українські технологічні можливості, зокрема дрони та інші...