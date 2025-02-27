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Тривають жорстокі бойові зіткнення

By 3 Mins Read

22 лютого Між Силами оборони України та російськими військами від початку доби відбулися 54 бойові зіткнення, найбільше атак – на Покров­ському напрямку, де українські оборонці за допомогою дронів виявили та знищили замасковану самохідну артилерійську установку російських загарбників 2С1 „Гвоздика“. На Новопавлівському напрямку неподалік Зеленівки ворог для доставки штурмових груп застосовував мототехніку, яку уразила артилерія Сил...


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