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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 5 Mins Read

Викрили авіомахінаторів КИЇВ. – Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора державного підприємства оборонного сектору і ще двох учасників злочинної організації, які провели 10 оборудок з удаваного постачання підприємству обладнання для літаків на понад 36 млн грн. Їм інкриміновані створення злочинної організації, участь у ній, службове підроблення, розтрата бюджетних коштів...


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