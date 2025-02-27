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„Українські дні“ у Вашінґтоні

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ВАШІНҐТОН. – У Вашингтоні 24 лютого почалися „Українські дні“, під час яких представники української діяспори ходили по кабінетах у Конґресі, зустрічалися з конґресменами і сенаторами та говорили про необхідність підтримувати Україну. Про це розповів президент Українського конґресового комітету Америки Михайло Савків. Учасники цих заходів висловлювали представникам американської влади свою позицію – як виборців – про...


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