„Українські дні“ у Вашінґтоні

ВАШІНҐТОН. – У Вашингтоні 24 лютого почалися „Українські дні“, під час яких представники української діяспори ходили по кабінетах у Конґресі, зустрічалися з конґресменами і сенаторами та говорили про необхідність підтримувати Україну. Про це розповів президент Українського конґресового комітету Америки Михайло Савків. Учасники цих заходів висловлювали представникам американської влади свою позицію – як виборців – про...