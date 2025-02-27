У світі відзначили третю річницю війни

З нагоди третьої річниці широкомаштабного вторгнення РФ представники української громади по всьому світу провели акції із закликом продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з російським аґресором, повідомляє Укрінформ. Зага­лом в межах кампанії „Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory!“ Світового конґресу українців до третіх роковин війни зареєстровано понад 450 подій – акцій, флешмобів, лекцій, виставок. КАНАДА...