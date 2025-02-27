У Товаристві українсько-кіпрської дружби

Льоля Філімонова на вічу в Ларнаці. НІКОСІЯ, Кіпр. – Перед показом документального фільму про російсько-українську війну „Мирні люди“, який на міжнародну арену вийшов під назвою „Intercepted“, відбулося віче, присвячене третій річниці широкомаштабного нападу Росії на Україну. Організувала його волонтерка, комунікаційна координаторка Товариства українсько-кіпрської дружби киянка Льоля Філімонова. – Громада Ларнаки з нашими кіпрськими друзями уже...