Футбольний турнір на підтримку Збройних сил України

Учасники футбольного турніру українських команд на підтримку ЗСУ. (Фото: Consulate General of Ukraine in Chicago) ВІЛОВБРУК, Ілиной. – 11 лютого у спорткомплексі Compass Arena відбувся благодійний футбольний турнір українських команд „Freedom Cup“ на підтримку ЗСУ. Окрім українських команд з Чикаґо участь в турнірі взяли команди зі штатів Ню-Джерзі, Огайо та Миши­ґен. Турнір організувала UDSA (Ukra­inian...