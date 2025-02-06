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Ще раз про жертви Голодомору

By 4 Mins Read

Я отримав звернення відомої наукової дослідниці Олесі Стасюк, докторки історичних наук, голови Національної асоціяції дослідників Голодомору-геноциду українців, Заслуженої працівниці культури України, яке викличе у кожної порядної людини осуд державних службовців та декотрих суддів. Голос О. Стасюк почули і забажали знищити джерело правди – бо 10.5 млн українських жертв штучного Голодомора, які беззаперечно доведені, вказують на...


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