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Що змінюється в лютому в Україні

By 6 Mins Read

КИЇВ. – У лютому багато змін стосуватимуться військовозобов’язаних. Мова про бронювання від мобілізації, критично важливі підприємства, про проходження ВЛК, а також соціяльний захист військовослужбовців та їхніх сімей. Окрім того, новації пов’язані з персональними фінансами українців, бо йдеться про підвищення вартости деяких послуг, отримання виплат та обмежень у банківській сфері. Термін повернення із СЗЧ продовжили Військовослужбовці,...


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