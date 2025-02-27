Ізраїль з Україною

Український прапор біля Стіни плачу в Єрусалимі. Повномаштабне російське вторгнення в незалежну державу стало найбільшим геополітичним землетрусом ХХІ ст. Його наслідки сформують нову безпекову архітектуру в Европі та світі. В Ізраїлі відбулася низка заходів до третіх роковин повномаштабного вторгнення Росії на терени України. 21 лютого в Єрусалиму біля Стіни плачу, за ініціятиви Посольства України в...