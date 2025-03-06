Бойові дії 1-5 березня

1 березня Ворог атакував балістичною ракетою „Іскандер-М“ одну з військових частин на території полігону Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) у Черкаському Дніпропетровської области. Український військовий блоґер Юрій Бутусов заявив, що внаслідок удару по загинули від 30 до 40 військових, ще 90 отримали поранення. Офіційна кількість загиблих не повідомляється. Начальник центру підготовки підрозділів і командир...
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