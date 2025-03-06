Бойові дії 1-5 березня

1 березня Ворог атакував балістичною ракетою „Іскан­дер-М“ одну з військових частин на території полігону Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) у Черкаському Дніпропетровської области. Україн­ський військовий блоґер Юрій Бутусов заявив, що внаслідок удару по загинули від 30 до 40 військових, ще 90 отримали поранення. Офіційна кількість загиблих не повідомляється. Начальник центру підготовки підрозділів і командир...