Бойові дії 15-19 березня

15 березня Сили оборони вийшли з Суджі Курської области. У російському Волгограді безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону в районі Костянтинополя та Шевченка, просування росіян не допущене. На Харківському напрямку росіяни атакували позиції українських військ у Вовчанську. Штурмові групи росіян були знищені. 16 березня Від початку року втрати Росії...
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