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Бойові дії 15-19 березня

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15 березня Сили оборони вийшли з Суджі Курської области. У російському Волгограді безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. На Новопавлівському нап­рям­ку ворог намагався прорвати оборону в районі Костян­тинополя та Шевченка, просування росіян не допущене. На Харківському нап­рямку росіяни атакували позиції українських військ у Вовчанську. Штурмові групи росіян були знищені. 16 березня Від початку року втрати Росії...


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