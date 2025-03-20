Бойові дії 15-19 березня

15 березня Сили оборони вийшли з Суджі Курської области. У російському Волгограді безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. На Новопавлівському нап­рям­ку ворог намагався прорвати оборону в районі Костян­тинополя та Шевченка, просування росіян не допущене. На Харківському нап­рямку росіяни атакували позиції українських військ у Вовчанську. Штурмові групи росіян були знищені. 16 березня Від початку року втрати Росії...