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Верховна Рада звернулася до Президента Трампа

By 2 Mins Read

Керівництво Верховної Ради України – Верховна Рада, депутатські фракції і групи 3 березня звернулися до Президента Дональда Трампа, Конґресу США та американського народу.   Внесок Сполучених Штатів Америки як стратегічного партнера України мав вирішальне значення серед міжнародних союзників у підтримці нашої країни в найважчі часи її історії. Від імені українського народу Верховна Рада України висловлює...


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