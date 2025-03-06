Верховна Рада звернулася до Президента Трампа

Керівництво Верховної Ради України – Верховна Рада, депутатські фракції і групи 3 березня звернулися до Президента Дональда Трампа, Конґресу США та американського народу. Внесок Сполучених Штатів Америки як стратегічного партнера України мав вирішальне значення серед міжнародних союзників у підтримці нашої країни в найважчі часи її історії. Від імені українського народу Верховна Рада України висловлює...