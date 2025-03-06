Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою в США

Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою в США. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ВАШІНҐТОН. – 1 березня в Україн­ському домі у Вашінґтоні Президент України Володимир Зеленський зуст­рівся з українською громадою. Глава держави подякував за підтримку в цей непростий час, за всі зусилля заради України та українців і допомогу – не лише дипломатичну та...