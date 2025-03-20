Вшанували Героя України

Мати Героя України Віталія Скакуна – Орися Качмарик біля погруддя синові. БЕРЕЖАНИ. – У Бережанському ліцеї ім. Віталія Скакуна провели патріотичний захід „Герої не вмирають“. Педагоги з учнями, представники влади та бережанці прийшли, щоб подякувати українським захисникам за відвагу. Духовні наставники оо. Василь Онищук та Володимир Зайчук у молитві вшанували всіх воїнів. Під час заходу...